52 человека, в том числе 6 спасателей погибли, по предварительным данным, при взрыве метана на шахте в Кузбассе

52 человека, в том числе 6 спасателей погибли, по предварительным данным, при взрыве метана на шахте «Листвяжна» в Кузбассе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось об 11 погибших шахтерах и трех спасателях. Судьба 38 человек оставалась неизвестной. В МЧС признавали, что шансов найти их живыми практически нет.

По делу о гибели людей задержаны три человека — директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, сообщили в следственном комитете. Сейчас с ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об аресте.

