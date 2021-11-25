Взрыв на шахте в Кузбассе перекликается с неприсоединением России к «метановому соглашению» – «Гринпис»

Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров считает, что взрыв на шахте в Кузбассе перекликается с тем, что на прошедшем климатическом саммите в Глазго Россия, Китай и Индия не присоединились к «метановому соглашению». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что произошло в Кузбассе, перекликается с тем, что происходило на другом конце нашего континента — в Глазго, где проходила конференция по климату, и где 108 стран договорились о том, что будут бороться с утечками метана, с нефтегазовыми и угольной промышленностями. К сожалению, Россия, и другие крупные страны не присоединились к «метановому соглашению». Это соглашение предполагает сокращение на 30% к 2030 году выбросов метана. И это очень печально, потому что такие соглашения позволяют сократить выбросы метаны в том числе и на угольных шахтах, что убивает наших шахтеров», — сказал он.

В.Чупров выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию, присоединится к соглашению и, таким образом, будет решать не только климатические проблемы, но и проблемы, связанные с безопасностью в угольной отрасли.