Северная Осетия, которая ранее отказалась одобрить федеральный законопроект о введении QR-кодов, изменила свое решение

Северная Осетия, которая ранее единственная из российских регионов отказалась одобрить федеральный законопроект о введении QR-кодов, изменила свое решение. В ходе повторного голосования в парламенте документ поддержали 44 депутата. Четверо выступили против, один воздержался. Поводом для переголосования стал сбой в электронной системе подсчета голосов, — пишет «Коммерсантъ». При этом ранее в аппарате парламента говорили, что процедура переголосования в регламенте не предусмотрена.

Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газзати сказал «Эху», что парламент региона никогда не был самостоятельным органом власти, а подчинялся исполнительным органам, в частности, главе региона.

Газзати добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе острая, многие лечатся дома и вызывают врача только в крайнем случае.