Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Сергею Зуеву предъявлено новое обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве. Ранее аналогичное обвинение выдвинули бывшему замминистра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития и образования» Евгению Заку. Об этом сообщил «Эху» адвокат Зуева Сергей Севрук.

Севрук добавил, что Зуев находится в тюремной больнице, и, вследствие операций, ему сейчас сложно передвигаться. Врачи внимательно к нему относятся и пытаются помочь, — добавил адвокат.