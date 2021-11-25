Спасательная операция на шахте Листвяжная в Кемеровской области, где произошла авария, приостановлена до утра

В забое остаются десятки человек и шансы спасти их уменьшаются с каждым часом. Алексей Осин расскажет об обстановке на месте трагедии.

Пока продолжать поиски нельзя. В шахте растет температуры, а концентрация метана увеличивается вплоть до критических значений. Ранним утром четверга в вентиляционном штреке шахты было обнаружено задымление. По словам заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина, причиной скорее всего стал взрыв метана. Ударная волна могла покалечить людей, многие из которых не смогли выбраться. Пока погибшими числятся 17 человек, 49 пострадали. 38 считаются пропавшими без вести. 239 шахтеров были выведены на поверхность, но многим из них понадобилась медицинская помощь. Трое из числа спасателей, спустившихся на глубину 250 метров, чтобы помочь шахтерам тоже погибли. Тем не менее, операция будет продолжена, как только появится возможность.

Спасательный комплект шахтера рассчитан на 4 часа. После этого оставаться в шахте смертельно опасно. Интерфакс сообщает, что по делу о взрыве уже есть задержанные – это директор Шахты, его первый заместитель и начальник участка. Их имена не уточняются.

Как сообщает ТАСС, Ростехнадзор выявил на шахте Листвяжная около 900 нарушений только за этого год. 9 раз работа предприятия приостанавливалась. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона рублей.