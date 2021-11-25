Губернатор Тюменской области отметил нехватку рабочей силы на стройках в связи с пандемией

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил нехватку рабочей силы на стройках в связи с пандемией. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня у всех [регионов] есть дефицит рабочей силы. Это безусловно вызов, с которым нужно что-то делать. <...> В основном, строительный комплекс, конечно. Есть часть, которая приезжает, но это не тот объем. Быстро заполнить его российскими рабочими соответствующей квалификации очень сложно. <...> Очевидно, что нам нужно повышать производительность труда в этой сфере. У нас производительность на стройке в 5 раз меньше, чем в той же самой Европе. Но это не сделать за один день. Здесь нужно и людей менять, и правила менять, которые, к счастью, меняются. Не быстрое решение, но стратегически верное. Тут нужен какой-то баланс и плавный переход. Просто все отсечь, и сказать, что: «Все, сегодня живем и пользуемся только своими ресурсами», — это будет большое ограничение для развития стройки», — сказал он.