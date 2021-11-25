Губернатор Тюменской области считает, изменение климата перестало быть исключительно экологической проблемой. Об этом Александр Моор рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Изменение климата — это объективная действительность, которая используется в политических и экономических целях. Используя эту повестку, и политические, и экономические круги используют для определенных манипуляций, для достижения своих целей, и извлечения той выгоды из той большой экономической трансформации, которая началась и будет идти много лет, с точки зрения структуры потребляемых ресурсов», — сказал губернатор.

А.Моор считает, что человечеству необходимо сделать максимально возможное, чтобы не допустить глобального повышения температуры на планете, в следствие чего может повыситься количество природных катаклизмов.

«Вклад человечества в это повышение какой-то есть, а какой, пока точно не знаем. Но влиять на это нужно. Если мы не изменим темпы повышения, количество катаклизмов, которые могут произойти, будут нарастать и в ближайшее время. Очевидно, что мы можем повлиять на то, что мы можем повлиять на сами себя.

И вопрос как это достигнуть. Переводя все эти цифры в деньги — это огромные средства, это огромные инвестиции, огромные изменения, возможности и при этом огромные риски для тех бизнесов, которые работают в этой каждой конкретной сфере», — отметил губернатор.