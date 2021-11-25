Власти Евросоюза предложили разрешить въезд в страны ЕС для привитых одобренными ВОЗ вакцинами

Сейчас туристы могут попасть в Евросоюз только со справкой о вакцинации препаратом, который одобрен Европейским медицинским регулятором. В случае одобрения новых рекомендаций, границы могут открыться для тех, кто использовал китайский препарат. Россиян, вакцинированных «Спутником V», это нововведение не коснется, поскольку российская вакцина пока не получила одобрения ВОЗ. Сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ожидают дополнительные материалы для одобрения «Спутника» до конца года. После этого будет согласован график дополнительных инспекций.

