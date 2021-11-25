В Казани задержали 40 человек во время акции против обязательных QR-кодов

Об этом сообщает сетевое издание «Сота», чьего корреспондента тоже забрали в отдел полиции, но позже отпустили без протокола. По данным «Коммерсанта», всего было два автозака с протестующими. Издание отмечает, что задерживали не только участников митинга, который прошел рядом со зданием мэрии и входом в Кремль, но и тех, кто остановился неподалеку. Всего в акции участвовало более сотни человек. Напомню, Татарстан стал первым регионом, где ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте. Сегодня стало известно о смягчении некоторых ограничений.

