Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. По его словам, на место прибыли сотрудники Следственного комитета из Москвы. Спасательные работы приостановлены до утра в связи с высокой концентрацией метана в шахте. Спасатели поднимаются на поверхность, — сказал врио главы МЧС Александр Чуприян. Судьба 35 шахтеров и троих спасателей остается неизвестной. Как сообщалось ранее, 11 горняков и трое спасателей погибли, свыше 50 человек пострадали.
2021-11-25T21:34:10+03:00
2021-11-25T21:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 25 ноября 2021
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