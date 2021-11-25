Губернатор Александр Моор не видит необходимости менять систему управления Тюменской области в связи с законом о публичной власти в России. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, этот закон дает вариативность. Он же не напрямую уменьшает, он дает возможности субъектам. Здесь уже каждый будет принимать решения, исходя из традиций, культуры управления, сложности, которая существует. Я не вижу необходимости в Тюменской области как-то принципиально ее менять, перемещать полномочия. Система, которая сложилась, на мой взгляд эффективна. Под какие-то конкретные задачи, конкретные решения нужно принимать», – сказал он.