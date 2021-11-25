Губернатор Тюменской области высказался против введения QR-кодов в общественном транспорте

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался против введения QR-кодов в общественном транспорте. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Альтернативы общественному транспорту нет, поэтому мы не может поставить людей в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться – нет альтернативы. Была бы альтернатива, наверное, можно было бы. Ходить пешком или использовать такси – это не альтернатива. Зимой холодно, такси намного дороже, чем транспортные средства, тем более есть льготные категории», — сказал он.

А.Моор при этом отметил, что QR-коды нужно вводить в местах скопления людей, например, аэропортах и торговых центрах.

«Я исхожу из принципов, о которых нам говорят специалисты Роспотребнадзора. Мы должны минимизировать количество контактов случайных людей в тех местах, где их собирается много. Если сложится коллектив, кто-то переболел, кто-то привит, риски возникновения очагов меньше, чем в тех местах, где люди случайно, контакты случайны и временны. Это могут быть и аэропорты, и торговые центры. Именно в этой логике нужно вводить — то есть там, где минимизирует это количество случайных встреч и количество цепочек передачи вируса», — заключил он.