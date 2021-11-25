Губернатор Тюменской области высказался против введения QR-кодов в школах Александр Моор. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, для школ – нет. Для школ очень простой способ, который мы всегда применяли, заболел ребенок или два — класс должен уйти на карантин, неделька-две. В школе выявили несколько классов — закрыли школу. Не надо тотально принимать решения по всей системе. Школа должна работать, дети должны учиться, социализироваться. Здесь нужно работать по ситуации: есть заболеваемость – купировали», — сказал он.

Губернатор отметил, что при этом в вузах подобные решения должны приниматься на месте, исходя из обстановки.

«Когда руководитель принимает такое решение, он анализирует ситуацию в своем вузе, количество привитых студентов и привитых преподавателей разное. Не могу комментировать, на месте виднее. <...> Я считаю, что это [преподавательский коллектив и студенты] неслучайные люди», — заключил он.