Губернатор Тюменской области считает, что систему QR-кодов нужно «сделать простой в применении»

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что систему QR-кодов нужно упростить, чтобы снизить негатив в обществе. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь важен вопрос не того, что мы принимаем, а вопрос применения этих правил. Зачем требовать обязательно паспорт, чтобы он был, человек может его потерять. Можно фотографию в телефоне предоставить, или последние три цифры номера паспорта. С точки зрения применения можно упростить. Большинство людей же здравомыслящих, они не будут липовые QR -коды или пытаться кого-то обмануть. Нужно сделать эту систему простой в применении», — сказал А.Моор.

По словам губернатора области, не все люди, особенно пожилые, имеют возможность скачать QR –код, кто-то не имеет смартфонов, у кого-то нет учетной записи на Госуслугах, и им приходится идти в МФЦ для того, чтобы распечатать код. «У нас была идея — почему бы нам всем людям старшего возраста в проактивном виде не распечатать эти QR-коды? Через соцработника получить согласие и принести им распечатанные QR-коды. И вот когда сократится это неудобство, то и волна негатива тоже уйдет», считает А.Моор.

Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта.