Губернатор Тюменской области считает, что систему QR-кодов необходимо сделать гибкой

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что систему QR-кодов необходимо сделать гибкой, чтобы не было негатива в обществе. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти меры не должны действовать долго и бездумно. Если приняли какую-то меру, и, если она не влияет, отменили. Если число заболевших будет снижаться, и мы выйдем на какую-то величину, которая позволит системе здравоохранения работать не в предельном режиме, какие-то меры можно отменить. Потому что мы все понимаем, что эти меры непопулярны, и приносят определенные неудобства.

А если мы выйдем на эту величину, плюс путем вакцинации, и у нас будет заболеваемость в приемлемой величине, можем эти меры постепенно отменять», — сказал А.Моор.

Губернатор области считает, что на систему QR-кодов необходимо смотреть в системе антикоронавирусных мероприятий.

«Введение кодов я рассматриваю как набор мер, которые адекватно той ситуации с заболеваемостью складывается, и возможностями системы здравоохранения — спасать людей. Я бы не смотрел на QR-код как на самостоятельное мероприятие. Надо смотреть в системе мероприятий, понимая главную их цель. Сегодня главным ограничителем, на основании которого мы должны принимать те или иные меры — это критические резервы системы здравоохранения.(...) Критическая величина, превышение которой невозможно, люди просто не будут получать медицинской помощи умирать. Эти цифры — это тот критерий, ориентируясь на который, нужно принимать те или иные ограничительные меры», — уточнил он.

А.Моор также отметил, что QR-коды необходимо вводить там, где «минимизирует количество случайных встреч и количество цепочек передачи вируса».

При этом губернатор считает, что введение подобных мер в общественном транспорте чрезмерной мерой.

«Нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, нужно чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию и после возвращения. Но лишать возможности передвигаться, нет», — сказал он.

Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта.