Американский ракетный эсминец вошел в акваторию Черного моря

Он будет осуществлять рутинное патрулирование, — говорится на сайте Шестого флота США. Отмечается, что корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать безопасность и стабильность на водном пути. В национальном центре управления обороны России заявили, что Черноморский флот отслеживает действия эсминца с управляемым ракетным оружием. Соединенные Штаты направили очередной корабль в Черное море на фоне утверждения Вашингтона о концентрации российских войск на границе с Украиной. В Кремле ранее заверили, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны украинских военных.

