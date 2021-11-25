Мигранты, собравшиеся этим вечером у посольства Таджикистана в Москве, начали расходиться

Они идут по Садовому кольцу и в сторону метро «Баррикадная». Ситуация спокойная, — передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько сот человек, предположительно, граждан Таджикистана, пришли к зданию дипмиссии в гранатном переулке. По данным агентства «Спутник», причиной стали события в таджикском городе Хороге, где, по данным местных СМИ, ранее прошла акция протеста из-за гибели местного жителя во время задержания силовиками. При этом участники акции в Москве, как передает РИА Новости, не смогли объяснить, зачем собрались. Возле здания посольства дежурят автомобили полиции и автозаки. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.