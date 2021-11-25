Чехия с завтрашнего дня вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В течение 30 дней рождественские ярмарки, бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с 10 вечера до 5 утра. Заведения общепита будут работать только на вынос, а посещать культурные или спортивные мероприятия смогут максимум тысяча человек. Кроме того, власти страны обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан.

