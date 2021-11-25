В Госдуму внесен законопроект о защите компаний, попавших под санкции

Документ дает возможность подавать в арбитражный суд иски в отношении иностранных организаций и граждан, которые способствовали введению ограничений против российских физических и юридических лиц, — передает РИА Новости. Авторы инициативы, депутаты от ЛДПР, отмечают, что данная инициатива позволит взыскать убытки с ответчиков.

На данный момент российское законодательство не позволяет инициировать подобные действия.

