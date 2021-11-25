Все поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области приостановлены до утра

Там растет концентрация метана, — сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Говоря о возможности найти живых людей под землей, он сказал, что дыхательные аппараты рассчитаны на четыре часа работы. Авария произошла в половине пятого утра по московскому времени. По данным региональных властей, в этот момент в шахте находились 285 человек. На поверхность вывели 239. 11 погибли, свыше 50 пострадали. Кроме того, позже в МЧС сообщили о троих погибших спасателях. Судьба свыше 30 человек остается неизвестной.