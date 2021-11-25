На увеличение туристического потока уйдет два-три года после строительства аэропорта в Тобольске – Моор

На увеличение туристического потока уйдет два-три года после строительства аэропорта в Тобольске. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Так быстро эффект мы не получим, потому что аэропорт открылся только совсем недавно, и сейчас нужно, как говорят авиаторы, «раскатать маршруты». Это новое, люди должны к нему привыкнуть. Мы эти рейсы субсидируем, для того чтобы стоимость на билет была конкурентноспособна. Мы открыли Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, сибирские крупные города, в том числе миллионники. Нужно время, чтобы туристы привыкли, аэропорт заработал, я думаю, что на это все равно уйдет два-три года. Но мы заинтересованы в том, чтобы он работал, это большие инвестиции, они совершены компаний «Сибур», за это, конечно, огромное спасибо. Теперь у нас есть инфраструктура, есть инструменты, мы должны максимально их использовать. К 2024 году, по поручению президента, от Москвы до Тюмени трассу сделают. Не только Тюмень, но и Тобольск, свяжется с Центральной Россией. Я надеюсь, что путешествовать автомобильно будет и быстро, и комфотно, и безопасно», — сказал он.

Губернатор отметил, что восстановление Кремля привлекло туристов в Тобольск.

«Они [туристические потоки] очень сильно начали нарастать в 2019 году. В предковидный год у нас был серьезный рост, было 3,2 миллиона. За последние пять лет было пятикратное увеличение. Понятно, что с низкой базы, но динамика была очень сильная. Еще много нужно сделать: нужны гостиницы, потому что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Много чем нужно заниматься, есть огромный потенциал и многие, кто приезжает в Тобольск впервые, удивлены, что такой современный город есть за Уралом. Огромный архивный фонд, который у нас есть – и процента не выставляется – который должен быть пущен в оборот. Роль и значение нашего региона в истории России не менее значим, чем у известных городов, которые более туристически раскручены», — подчеркнул он.

А.Моор отметил, что с помощью частных инвестиций планируется восстановление территорий, прилежащих к тобольскому Кремлю.

«Восстановлены не только сам Кремль, мы там восстановили библиотеку, тюремный замок, уже больше половины. Сейчас мы идем вниз, в Нижний Посад, большое количество памятников и церквей именно там, и у нас большая программа. Мы будем восстанавливать в том числе через механизм привлечения частных инвесторов. Мы хотим создать там среду, во-первых, приятную для самих жителей Тобольска, во-вторых, для туристов, чтобы они туда ходили, приезжали в Тобольск не только на один день Кремль посмотреть, а у него был интерес задержаться на два-три дня. С тобольского Кремля спуститься, пройтись мимо памятников, у которых будет новое содержание, и на конце этого пути будет как раз музей семьи императора», — заключил он.