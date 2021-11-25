Сотни человек собрались у здания посольства Таджикистана в Москве после убийства жителя города Хорог

Об этом сообщает агентство «Спутник». Отмечается, что на прилегающих к посольству улицах усилены меры безопасности. Полиция перекрыла въезд диппредставительству, которое находится в Гранатном переулке. Информации о задержаниях пока нет. В целом, обстановка спокойная. Ранее сегодня прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сообщила, что 29-летний житель одного из сел, находившийся в розыске, оказал сопротивление силовикам во время задержания. По данным ведомства, он открыл огонь из пистолета и был ранен ответным огнем. При этом очевидны утверждают, что силовики ему выстрелили в голову.
2021-11-25T20:20:42+03:00
2021-11-25T20:20:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:20, 25 ноября 2021
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