Сотни человек собрались у здания посольства Таджикистана в Москве после убийства жителя города Хорог

Об этом сообщает агентство «Спутник». Отмечается, что на прилегающих к посольству улицах усилены меры безопасности. Полиция перекрыла въезд диппредставительству, которое находится в Гранатном переулке. Информации о задержаниях пока нет. В целом, обстановка спокойная. Ранее сегодня прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сообщила, что 29-летний житель одного из сел, находившийся в розыске, оказал сопротивление силовикам во время задержания. По данным ведомства, он открыл огонь из пистолета и был ранен ответным огнем. При этом очевидны утверждают, что силовики ему выстрелили в голову.