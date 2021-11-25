В Тюменской области идет планомерное снижение заболевших коронавирусом, благодаря предпринятым мерам – губернатор

В Тюменской области идет планомерное снижение заболевших коронавирусом, благодаря предпринятым мерам. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор области Александр Моор.

«У нас сегодня 325 человек заболевших. пик был 348, то есть идет планомерное снижение. При этом снижается занятость количество занятых коек. У нас в пике заболеваемости было 3200, а сегодня 2445 коек. (…) Количество людей в тяжелом состоянии и на ИВЛ тоже сокращается: в пике было на ИВЛ 42 человека, а сегодня 31 человек — это люди старшего возраста. Те меры, которые мы принимали в совокупности, надеюсь, что принесли результаты, и эта тенденция будет сохраняться», — сказал он.

А.Моор считает, что данный вирус – «это навсегда».

«С точки зрения функционирования вируса — это навсегда. Как грипп он должен с нами остаться. Все-таки цель вируса — не убить, а жить в каком-то биологическом организме. Я оптимист, что он нас до конца всех не уничтожит. Надо будет привыкать. Я уверен, что формирование коллективного иммунитета через вакцинацию будет достигнуто, и мы придем к ситуации, мы же гриппом болели, так же прививаемся», — отметил губернатор области.