Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Тюменской области Александр Моор, больше половины населения области на сегодняшний день полностью привито от коронавируса.
«У нас хорошие темпы вакцинации. И всегда был уровень хороший по сравнению с соседями. За счет нашей пропагандистской работы, нашей работы с предприятиями, когда людей уговаривали, уровень доверия к системе здравоохранения и людям, которые призывают вакцинироваться достаточно высок.
Сегодня по сводке 860 тысяч поставили первый компонент, и 721 тысяч вторым.
У нас больше половины взрослого населения полностью привито», — сказал губернатор.
А.Моор отметил, что полностью доверяет российским ученым, которые разработали вакцину от коронавируса, и считает, что только благодаря вакцинации можно достигнуть коллективный иммунитет.
Больше половины населения Тюменской области на сегодняшний день полностью привито – губернатор Моор
Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Тюменской области Александр Моор, больше половины населения области на сегодняшний день полностью привито от коронавируса.