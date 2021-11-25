Депутаты Северной Осетии изменили свое решение по поводу федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В ходе повторного голосования 44 депутата проголосовали за, четверо против, один воздержался. Об этом сообщает ГТРК «Алания». Ранее сегодня Северная Осетия стала первым регионом, чей парламент отказался поддержать проект. По меньшей мере 15 регионов инициативу поддержали. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря.

