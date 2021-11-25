Избрание главой Интерпола генерала из ОАЭ вызвало протесты правозащитников и европарламентариев

Избрание главой Интерпола генерала из Объединенных арабских Эмиратов Ахмеда Нассера Аль-Раисси вызвало протесты правозащитников и европарламентариев.

Кандидатура Аль-Раисси была одобрена Конгрессом Интерпола, прошедшем в Стамбуле, в котором приняли участие представители 160 стран. Генерал избран на четырехлетний срок, но этот факт посчитали неоднозначным. Как сообщает русская служба ВВС, против него выступили правозащитники, которые опасаются что ОАЭ может использовать Интерпол в своих целях. Кроме того, 11 депутатов Европарламента написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. На аль-Раисси подали жалобы граждане Франции, Великобритании и Турции, которым не посчастливилось побывать в тюрьмах Эмиратов, работу которых как раз и курирует аль-Раисси. Они рассказали о насилии и пытках, ответственность за которые, по их мнению, несет генерал. Избрание представителя Объединенных арабских Эмиратов вызывает вопросы еще и потому, что эта страна вносит в бюджет Интерпола почти половину средств, добавляя к ним дополнительные ассигнования.

Должность президента в Интерполе считается скорее представительской. Основные функции управления сосредоточены в руках генерального секретаря, пост которого занимает представитель Германии Юрген Шток.