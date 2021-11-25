Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известном как Шанинка, Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД. По версии следствия, в 2018 году Зуев вступил в сговор с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-заместителем «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком. Используя свое служебное положение, они фиктивно трудоустроили 12 сотрудников Минпросвещения в институт общественных наук РАНХиГС. В результате вузу был причинен ущерб в размере более 20 миллионов рублей. Адвокат ректора Сергей Севрук сказал «Эху», что Зуев никогда не знал Ракову и Зака, и впервые услышал их фамилии в связи с уголовным делом.

