Ситуация на шахте «Листвяжная» в Кузбассе ухудшается

Поисково-спасательные работы приостановлены до утра, — сообщает МЧС. По-прежнему остается неизвестной судьба 35 шахтеров, которые так и не были найдены под землей, и троих спасателей, которые пропали во время поисковой операции. Шансы на спасение людей минимальны, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. По его словам, кислород у горняков мог закончиться еще днем. Системы рассчитаны на шесть часов, при неинтенсивном использовании – чуть дольше, однако, с момента аварии прошло уже вдвое больше времени. Как ранее сообщалось, в результате аварии погибли 11 шахтеров и трое спасателей. Число пострадавших, по последним данным, возросло до 51. Как сообщил губернатор Сергей Цивилев, из них госпитализированы 38 человек. С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур, возбуждено уголовное дело.