Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о закрытии в регионе всех детских домов

В начале года министерство образования Подмосковья сообщило, что за пять лет число этих заведений сократилось с 44 до 8. В ведомстве отмечали, что пандемия не повлияла на работу по устройству сирот в семьи. Всего, по данным министерства, в области проживает более 23 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Свыше 15 тысяч из них находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях, остальные живут в семьях усыновителей.

