Европейский регулятор разрешил прививать детей от 5 до 12 лет вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech

Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом в три недели с дозировкой в три раза меньшей, чем рекомендовано для взрослого человека. Клинические испытания вакцины Comirnaty показали эффективность в 90.7%.

Накануне российские власти сообщили, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19 для детей от 12 лет — «Спутник-М».