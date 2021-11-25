Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом в три недели с дозировкой в три раза меньшей, чем рекомендовано для взрослого человека. Клинические испытания вакцины Comirnaty показали эффективность в 90.7%.
Накануне российские власти сообщили, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19 для детей от 12 лет — «Спутник-М».
Европейский регулятор разрешил прививать детей от 5 до 12 лет вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech
Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом в три недели с дозировкой в три раза меньшей, чем рекомендовано для взрослого человека. Клинические испытания вакцины Comirnaty показали эффективность в 90.7%.