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Эксклюзив Эха 19:49, 25 ноября 2021

Моор: Отношения в семье Николая II во время ссылки в Тобольске являются ценностью для российского государства

Отношения в семье Николая II во время ссылки в Тобольске являются ценностью для российского государства. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Тюменской области Александр Моор.
«На мой взгляд, здесь важно то, как к Николаю, к его семье, относились тоболяки, и как это было в истории. Мы гордимся тем, что – это доказанный факт – 9 месяцев он находился, сначала у него были деньги на содержание, потом, содержание практически прекратилось, и люди несли еду, одежду, мебель и поддерживали семью императора. Потом, его увезли, увезли семью, и последовали те события, которые последовали. В этом смысле мы описываем в том музее, который у нас открыт, мы рассказываем: несмотря на то, что он был императором царских кровей, это была семья, в которой все члены друг друга любили, поддерживали и вместе пошли на смерть. Это великая ценность, которая, мне кажется, для нашего государства, особенно в сегодняшнее время, очень важна. И второй аспект – то, как относились сибиряки, тоболяки того времени к семье, которая попала в трудную ситуацию», — сказал он.


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