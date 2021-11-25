Александр Моор законодательство о сохранении культурных памятников нуждается в корректировке

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает необходимым изменение законодательства для сохранения культурных памятников. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

А.Моор считает, что старинные усадьбы необходимо восстанавливать, однако это непростой вопрос, и российское законодательство нуждается в этом смысле в коррективроке.

«Вопрос восстановления всех этих памятников он непростой, потому что есть памятники федеральной собственности. Есть разные собственники, и федеральные, и наша субъектная. Много лет памятники не были под надлежащей защитой, мы не скрываем этого, они разрушаются, и безусловно их нужно восстанавливать. Опять же это серьезные деньги, и мне думается, что наше законодательство о сохранении культурного архитектурного наследия требует корректировки, чтобы сделать не просто его жестким, <...>, а более гибким для того, чтобы не сидеть как собака на сене, памятники разрушаются, и в бюджете денег», — сказал он.

По словам А.Моора, в области на сегодняшний день интерес к памятникам со стороны бизнеса есть, но реставрация подобных сооружений сильно затруднена.

«Настолько забюрократизировано и зарегламентировано, что не каждый этим займется. Здорово, что у нас есть такие активисты-меценаты есть в Тюмени. Мы выставляем периодически памятники на аукцион с целью передать памятник собственнику за 1 руб. с обязательство его восстановить, и люди покупают», — отметил губернатор.