Губернатор Тюменской области Моор призвал толерантнее относиться к острым моментам в российской истории
«У нас есть памятник героям-борцам революции. Сложная история, и в стране, и в Сибири, как территории, где за несколько веков происходило много разных событий, много разных интересных, с исторической точки зрения, персонажей здесь было. В этом смысле нужно воспринимать историю как цепь этих событий и относиться к ним как к тому, что это наше достояние, и, может быть, в каких-то острых моментах относиться к этому чуть спокойнее, чуть толерантнее. Но я безусловно за то, чтобы мы знали и помнили всю свою историю, какой бы длинной и местами, и местами недоказанной, неоднозначной она не была», — сказал он.
А.Моор отметил, что установка памятников историческим событиям или деятелям требует их признания максимальным количеством людей.
«В целом к установке памятников как общий подход, конечно, я «за». Но очевидно, что людям или событиям, которым памятники установлены, их значение и роль в истории должны признаваться максимальным количеством людей, чтобы эти памятники не вызывали конфликтов на разных самых почвах», — подчеркнул он.