Меры принимаются на фоне значительного роста числа заболевших. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Веран добавил, что власти не будут вводить комендантский час или принудительно закрывать предприятия.
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Меры принимаются на фоне значительного роста числа заболевших. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Веран добавил, что власти не будут вводить комендантский час или принудительно закрывать предприятия.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…