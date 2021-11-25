Покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями

По ее словам, их надо ввести в случае эскалации ситуации на Украине. Она отметила, что Евросоюз должен проявлять единство в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе, а также в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель выразила уверенность в том, что Варшаве удастся предотвратить дальнейшую эскалацию на границе с Белоруссией. По ее словам, президент России Владимир Путин должен убедить белорусского руководителя Александра Лукашенко, что людей нельзя использовать в своих целях.