Покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями

По ее словам, их надо ввести в случае эскалации ситуации на Украине. Она отметила, что Евросоюз должен проявлять единство в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе, а также в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель выразила уверенность в том, что Варшаве удастся предотвратить дальнейшую эскалацию на границе с Белоруссией. По ее словам, президент России Владимир Путин должен убедить белорусского руководителя Александра Лукашенко, что людей нельзя использовать в своих целях.
2021-11-25T19:04:32+03:00
2021-11-25T19:04:32+03:00
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19:04, 25 ноября 2021
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