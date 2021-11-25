Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о продлении контракта на поставку газа.

Балканская страна будет получать топливо по той же цене, что и раньше. Алексей Осин об итогах переговоров глав государств.

Действующее соглашение истекает в конце года, а новое, которое будет действовать шесть месяцев не предусматривает увеличение цены. Газ, как и раньше, обойдется Сербии в 270 долларов за 100 кубометров. Эти условия Вучич назвал исключительными, а Путин приемлемыми. На высоком уровне по словам сербского лидера находятся отношения между странами в военно-технической сфере. Как свидетельство – договоренность о приобретении российских противотанковых ракетных комплексов Корнет, которые по словам Вучича крайне важны на территории Сербии. Президент страны ожидает визита Владимира Путина. Российский лидер должен был присутствовать на открытии храма святого Саввы в Белграде, построенного в сотрудничестве с Россией, но из-за пандемии визит отложили. Теперь он может состояться в промежутке с мая по сентябрь 2022 года.

Сербия является крупнейшим импортером российского оружия в Европе. Александр Вучич ранее заявлял, что страна хотела бы иметь комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.