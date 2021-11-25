На аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе найдены тела троих горноспасателей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Ранее в МЧС подтвердили их пропажу. Около 15 часов звено перестало выходить на связь. Это произошло после решения о приостановке операции из-за превышения допустимой концентрации газа. Организованы поиски, — сказали в пресс-службе ведомства. Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что запас кислорода в баллонах спасателей рассчитан на час работы. Поиск людей осложняет и большая протяженность горных выработок – почти 40 квадратных километрах. Как сообщалось ранее, сегодня утром на шахте произошло задымление в вентиляционном штыке. По данным Интерфакса, пожару предшествовал взрыв, в результате ЧП погибли 11 человек, примерно полсотни пострадали. Еще 35 шахтеров остаются под землей. Их судьба пока неизвестна. Спасательная операция была приостановлена из-за угрозы взрыва. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.