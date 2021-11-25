Заседание по делу о неповиновении полицейским тренера Ильина, который нарушил масочный режим перенесено

Заседание по делу о неповиновении полицейским тренера Александра Ильина, который нарушил масочный режим в петербургском аэропорту перенесено. Мужчину увезли в полицию после того, как он вновь отказался надевать маску в зале суда.

Полицейские составляют протокол о нарушении масочного режима не тренера по плаванию Александра Ильина. Мужчина отказался надевать маску в зале суда, в итоге заседание по его делу было перенесено, на место прибыл наряд полиции. Тренера чемпионки Европы по плаванию увезли в отделение прямиком из зала московского райсуда Петербурга, который должен был рассмотреть дело о неповиновении Ильина требованиям силовиков. Предыдущий протокол в отношении Ильина появился после конфликта в аэропорту Пулково, где сотрудники аэропорта попросили его надеть маску. Тренер отказался, в спор вмешались полицейские, которые грубо задержали его после отказа показывать документы и следовать в отделение. Кроме Ильина под преследование попала и его воспитанница — Виталина Симонова. В отношении нее Следственный комитет возбудил уголовное дело, Симонову обвиняют в оскорблении представителей власти: женщина не только сняла задержание на телефон, но и нецензурно комментировала действия силовиков.

За нарушение масочного режима в Петербурге Мужчине грозит штраф в 4 тысячи рублей.