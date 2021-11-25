Мэр Москвы Сергей Собянин допускает дальнейшее сокращение числа мигрантов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Ранее Сергей Собянин говорил о необходимости уменьшения числа мигрантов на стройках в рамках программы реновации. Он говорил, что надо подбирать людей «другого качества» и повышать им зарплату.
2021-11-25T18:40:48+03:00
2021-11-25T18:40:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:40, 25 ноября 2021
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