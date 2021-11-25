The Washington Post: США предупредили РФ о последствиях, если подтвердиться причастность к отравлению дипломатов США

Газета The Washington Post вышла со статьёй о том, что США предупредили Россию о негативных последствиях, если подтвердиться их возможная причастность к отравлению нескольких американских дипломатов.

Официальное предупреждение российским властям передал глава ЦРУ Уильям Бёрнс, который находился с визитом в Москве, а его слова прозвучали во время встречи с руководством ФСБ и Службы Внешней Разведки. The Washington Pos при этом в своей публикации ссылается на осведомленные источники, которые общались с газетой на условиях анонимности, и уточняет, что речь идет про так называемый «Гаванский синдром» или необъяснимые проблемы со здоровьем, которые возникают у американских дипломатов и агентов спецслужб по всему миру. Согласно статье, Бёрнс назвал попытки отравления американцев выходом за все доступные рамки профессионализма. Издание, правда полагает, что властям США так и не удалось доказать причастность Москвы к случившемуся, поэтому глава ЦРУ не обвинял российских партнёров напрямую.

Официальные российские представители не раз отрицали свою роль в возникновении Гаванского синдрома, говорится в статье. Издание также напоминает, что впервые его последствия дипломаты почувствовали как раз в столице Кубы и поэтому синдром получил такое название. Речь идёт про целый букет последствий вроде головных болей до головокружения и даже до повреждений внутри мозга.

Администрация президента Байдена настоятельно попросила всех сотрудников, которые испытывают странные ощущения, похожие на проявления Гаванского синдрома, сообщать об этом своим началдьникам. Как отмечает издание, связано эта рекомендация со случаями двух высокопоставленных дипломатов, которые не обратили серьехного влияния на состояние своего здоровья и, в результате, из-за его резкого ухудшения, им пришлось покинуть свои посты: от главы подразделения ЦРУ в Вене до посла Памелы Спратлен, которая работала в центрально-азиатских странах и теперь не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Всего же, как пишет The Washington Post, речь идет о как минимум 200 случаях по всему миру. Пострадали не только действующие, но и бывшие сотрудники спецслужб — это они трактовали как сообщение о том, что они в пределах досягаемости. На этом фоне, ЦРУ продолжает свое расследование инцидентов.

Издание напоминает, что разговор Бёрнса проходил на фоне его визита в Москву, в рамках которого он пытался донести предупреждение Кремлю, что США следят за наращиванием российских сил вблизи границы с Украиной и не потерпят вторжения в эту страну. The Washington Post тем не менее напоминает, что действующая американская администрация нацелена на деэскалацию ситуации, несомтря на призывы республиканцев отправить на Украину ещё больше американских военных.

ОТВОДКА:

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.