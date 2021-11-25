Варшава предлагает НАТО расширить военное присутствие альянса на восточном фланге

Также следует усилить стратегическое наблюдение, воздушное патрулирование и сбор разведданных, сказал президент Польши Анджей Дуда после встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Дуда пояснил, что считает нужным принять такие меры, поскольку видит усиление российских сил близ западных границ, в частности, около Украины. В свою очередь, Столтенберг выразил уверенность в том, что Польша способна самостоятельно справиться с кризисом на границе с Белоруссией.
2021-11-25T18:34:49+03:00
2021-11-25T18:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 25 ноября 2021
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