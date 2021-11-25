Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич после встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас республика получает топливо по такой же стоимости, контракт истекает в конце года. Вучич добавил, что это очень хорошая цена.
Москва и Белград договорились о цене газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров
Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич после встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас республика получает топливо по такой же стоимости, контракт истекает в конце года. Вучич добавил, что это очень хорошая цена.