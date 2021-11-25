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18:31, 25 ноября 2021

На аварийной шахте в Кузбассе в ходе поисковой операции пропали спасатели

Звено из 4-5 человек перестало выходить на связь. Есть надежда, что они поднимутся на поверхность, — сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. Позже информацию подтвердили в пресс-службе МЧС, отметив, что людей ищут. Сегодня утром в результате аварии на шахте погибли 11 человек, порядка полсотни пострадали. Еще свыше 30 человек остаются под землей, их судьба пока неизвестна. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва.



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