Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве

Следствие предъявило обвинения в мошенничестве ректору «Шанинки» Сергею Зуеву по делу о мошенничестве, его и других фигурантов обвиняют в мошенническом хищении у института РАНХиГС суммы более чем 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.



Был установлен, сообщается на сайте, факт необоснованной выплаты с 2018 по 2020 год указанным лицам бюджетных денег.

Какой-либо работы в вузе эти граждане не выполняли, но получали зарплату: РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

«Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела,

возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц», — также отмечается на сайте.