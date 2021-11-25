В Петербурге с 27 декабря в гостиницы будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту на ковид

Власти Петербурга перенесли дату введения QR-кодов для посещения заведений общепита и розничной торговли. Теперь это планируется сделать с 27 декабря, — написал в своем телеграме вице-губернатор Борис Пиотровский. Он сослался на изменения постановления городского правительства. Ранее ограничения планировались уже с первого декабря.

