Северная Осетия едва не стала единственным регионом, не поддержавшим федеральные законопроекты о системе QR-кодов

Северная Осетия едва не стала единственным регионом, не поддержавшим сегодня федеральные законопроекты о системе QR-кодов. Там за день проголосовали дважды.

За введение предложения федеральных властей проголосовали только 30 депутатов парламента Северной Осетии. Остальные либо воздержались, либо высказались против. Для одобрения проекта закона не хватило всего 5 голосов. Вечером в СМИ появились сообщения, что депутаты решили рассмотреть инициативу вновь. Расклад оказался иным: теперь парламент поддерживает законопроект. В других регионах часть местных парламентариев тоже отказалась поддержать Москву, но доминирующее положение фракции «Единая Россия» в законодательных собраниях предопределило исход голосования. Законопроект одобрили в Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Брянской, Челябинской областях, Татарстане, Башкирии и ряде других регионов. В некоторых из них перед зданием местного парламента прошли акции протеста. В Челябинске недовольные попытались ворваться в зал заседаний во время обсуждения инициативы и даже подрались с охраной. Пикеты прошли и около Курултая Башкирии в Уфе. Там против единой системы QR-кодов выступила фракция КПРФ, как и в ряде других законодательных собраний. Споры о цифровых пропусках продолжаются и в околовластных структурах. Например, Общественная палата Магаданской области попросила учесть специфику региона и не ограничивать оленеводов, отшельников, членов научных экспедиций и экипажей морских судов. Между тем власти некоторых регионов стали ослаблять пропускной режим, в частности в Татарстане решили выдавать QR-код даже тем, кто успел получить только один компонент вакцины. Такой пропуск действует только 3 недели, до второй прививки. Но местные жители все равно продолжают протестовать: сегодня вечером несколько десятков человек вышли к зданию казанской мэрии. Региональные СМИ отмечают, что изначально организовать митинг планировало местное отделение КПРФ, но власти согласовать мероприятие отказались. Полиция требует собравшихся разойтись.

Как сообщают правозащитники, казанская полиция начала массовые задержания участников акции и журналистов. Обсуждение законопроекта в регионах продолжится завтра. Также федеральную инициативу оценят в Общественной и Счетной палатах.