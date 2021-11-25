Это чуть больше, чем накануне. Выросла заболеваемость в Москве. Накануне ковид был подтвержден почти у 3,5 тысяч граждан. Смертность от коронавируса в стране остается высокой, скончались более 1200 человек.
Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили около 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Это чуть больше, чем накануне. Выросла заболеваемость в Москве. Накануне ковид был подтвержден почти у 3,5 тысяч граждан. Смертность от коронавируса в стране остается высокой, скончались более 1200 человек.