Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. За проголосовали более 300 депутатов, против – 55, воздержались двое. Генпрокурор Игорь Краснов на заседании палаты сказал, что для привлечения Рашкина к ответственности достаточно оснований.

По словам Краснова, никакой политической подоплеки в деле Рашкина нет. Сам депутат уверен в обратном.

По делу о незаконной охоте Валерию Рашкину грозит до двух лет лишения свободы.



Валерий Рашкин создавал и создает проблемы для компартии, — дала понять в эфире «Эха» профессор Свободного университета, юрист Елена Лукьянова*.

По словам Лукьяновой, в целом, депутаты не любят создавать прецеденты снятия неприкосновенности и обычно это делают в тех случаях, когда есть политический заказ.

* Юлия Лукьянова - физлицо, признанное иностранным агентом.