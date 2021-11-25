В центре Москвы, на Поварской улице, у входа в Верховный суд, где рассматривалось дело, собрались не менее двухсот человек. Это и журналисты, и общественники, и просто неравнодушные к дальнейшей судьбе «Международного мемориала*» люди. Правозащитную организацию Генпрокуратура обвиняет в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах – они не маркировали публикуемые материалы соответствующим образом. Защищал организацию адвокат Генри Резник, который после заседания, выйдя из зала суда под аплодисменты толпы посетовал на несовершенства закона, но вместе с тем выразил уверенность в успехе.



Дело слушала судья Алла Назарова. Именно она в течении нескольких лет принимала решения о ликвидации и запрете ряда правозащитных и общественных организаций, например, движения «За права человека». Судья сегодня в начале заседания отказала почти во всех заявленных защитой ходатайствах, кроме допуска в зал исполнительного директора «Мемориала» Елены Жемковкой. Перед тем, как войти в суд, правозащитница рассказала «Эху» о своих ожиданиях от процесса.



У входа в здание суда дежурили силовики. Троих человек, которые попытались развернуть плакаты в поддержку «Международного мемориала» они сразу задержали и затолкали в автозак. Но даже несмотря на это люди не собирались расходится. Архитектор Евгений Асс сказал, что это единственных жест, которым сегодня можно помочь правозащитникам.

Пленка (Асс)

Ранее на сайте change.org была создана петиция в поддержку «Мемориала». На данный момент её подписали более 100 тысяч человек.

Заседание по делу о ликвидации правозащитной организации «Международный Мемориал*» продолжится на 14 декабря.

В центре Москвы, на Поварской улице, у входа в Верховный суд, где рассматривалось дело, собрались не менее двухсот человек. Это и журналисты, и общественники, и просто неравнодушные к дальнейшей судьбе «Международного мемориала» люди. Правозащитную организацию Генпрокуратура обвиняет в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах – они не маркировали публикуемые материалы соответствующим образом. Защищал организацию адвокат Генри Резник, который после заседания, выйдя из зала суда под аплодисменты толпы посетовал на несовершенства закона, но вместе с тем выразил уверенность в успехе.

Дело слушала судья Алла Назарова. Именно она в течении нескольких лет принимала решения о ликвидации и запрете ряда правозащитных и общественных организаций, например, движения «За права человека». Судья сегодня в начале заседания отказала почти во всех заявленных защитой ходатайствах, кроме допуска в зал исполнительного директора «Мемориала» Елены Жемковкой. Перед тем, как войти в суд, правозащитница рассказала «Эху» о своих ожиданиях от процесса.



У входа в здание суда дежурили силовики. Троих человек, которые попытались развернуть плакаты в поддержку «Международного мемориала» они сразу задержали и затолкали в автозак. Но даже несмотря на это люди не собирались расходится. Архитектор Евгений Асс сказал, что это единственных жест, которым сегодня можно помочь правозащитникам.

Ранее на сайте change.org была создана петиция в поддержку «Мемориала». На данный момент её подписали более 100 тысяч человек.

Ранее Мосгорсуд отложил слушание дела по иску московских прокуроров о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», которую силовики обвиняют еще и в оправдании экстремистов и террористов.

«Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны российскими властями иностранными агентами.

Ранее Мосгорсуд отложил слушание дела по иску московских прокуроров о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», которую силовики обвиняют еще и в оправдании экстремистов и террористов.

«Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны российскими властями иностранными агентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.