Президент Владимир Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова

Это произошло на фоне скандала, связанного с публикацией видеозаписей пыток заключенных в российских колониях.

Указ главы государства оказался лаконичным. В нем нет никаких слов о том, что именно стало причиной увольнения Калашникова с поста главы ФСИН. Не комментируют этот аспект пока и в самом Кремле. Источник агентства «Интерфакс», между тем, утверждает, что отставка связана с публикацией видеозаписей, на которых сотрудники ведомства издеваются над заключенными.



Скандал разразился еще в начале октября: тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил в свое распоряжение свыше 1000 видеороликов, фотографий и материалов, которые свидетельствуют о системном характере пыток. В частности, были опубликованы записи, в том числе, сексуального насилия над заключенными в саратовской туберкулезной больнице, а также в колониях и СИЗО Иркутской, Белгородской и Владимирской областей.



Вслед за скандалом последовало возбуждение свыше 35 уголовных дел. В отставку ушел глава саратовского управления ФСИН, помимо этого теперь уже бывший глава федерального ведомства Александр Калашников уволил начальника саратовской туберкулезной больницы. А в ноябре стало известно об увольнении еще 18 сотрудников. Недавно Калашников принимал участие в обсуждении нового законопроекта о пытках в колониях. В документе предполагается ужесточить ответственность за издевательства над заключенными, а сами пытки выделить в отдельный состав преступления.



Сам Калашников проработал главой Федеральной службы исполнения наказаний чуть более 2 лет. До этого он являлся руководителем управлений ФСБ в Коми и Красноярском крае. Теперь же Калашникова сменит замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.

Тем временем источники интернет-издания РБК выразили мнение, что кадровые изменения в руководстве ФСИН могут означать переход фактического контроля за системой российских тюрем от ФСБ к МВД.

Правозащитница Зоя Светова сказала в интервью «Эху», что в России трудно проследить логику подобных назначений и отставок.

Основатель и руководитель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин надеется, что новое руководство ФСИН сможет реформировать систему и разорвать порочную связь сотрудников ведомства с ФСБ. Напомню, материалы, которые опубликовали правозащитники, ранее вызвали большой общественный резонанс. По фактам сексуального насилия и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников ФСИН были возбуждены уголовные дела.